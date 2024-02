Im Kunstpalast in Düsseldorf DEG-Profi Moritz Wirth besucht Ausstellung von Tony Cragg

Am Montag standen für Wirth jedoch die Werke von Tony Cragg im Fokus. Kunstpalast-Direktor Felix Krämer begleitete ihn durch die Räume, in denen teilweise noch mit der Hilfe von Hubwagen Skulpturen an die richtige Position gerückt wurden. Spätestens am Mittwochabend müssen die ungefähr 60 Kunstwerke aber alle an ihrem Platz stehen. Dann eröffnet „Tony Cragg. Please touch!“ mit einer Preview. „Das Besondere an der Ausstellung ist, dass man die Skulpturen anfassen darf“, erklärte Krämer dem Sportler. Er sei überzeugt, dass das Hemmschwellen zwischen Menschen und der Kunst abbaue.