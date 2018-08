Düsseldorf: Decke eingestürzt - Kaufhof will Montag wieder öffnen

Düsseldorfer Kaufhof an der Kö will zweite Etage heute wieder öffnen

Düsseldorf Nach dem Einsturz einer Decke im Kaufhof an der Kö geht die Suche nach der Ursache weiter. Die betroffene Abteilung soll voraussichtlich am Montagnachmittag wieder geöffnet werden.

Nach dem Einsturz einer Zwischendecke im Kaufhof an der Kö am Samstagnachmittag ist die betroffene zweite Etage weiterhin für die Kunden gesperrt . Der Rest der Verkaufsfläche war bereits am Abend des Vorfalls wieder geöffnet worden.

Derzeit, so Geschäftsführer Lars Thiele, seien Sachverständige dabei, nach der Ursache für das Unglück zu suchen, bei dem etwa 100 Quadratmeter der Gipskartondecke in den Verkaufsraum gestürzt seinen. Eine Kundin war dabei leicht verletzt worden. Derzeit finden im Gebäude Bauarbeiten statt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist jedoch noch unklar. „Wir sind natürlich begierig, herauszufinden, wie so etwas passieren konnte“, sagt Geschäftsführer Thiele. Er hofft, dass die Arbeit der Sachverständigen bis zum Nachmittag abgeschlossen ist. „Hoffentlich kennen wir dann die Ursache“, sagt er. Dann wolle man die betroffenen Abteilungen – die Herrenbekleidung sowie das Restaurant des Kaufhauses – schnellstmöglich wieder öffnen. „Uns geht die Sicherheit unserer Kunden aber vor“, sagt Thiele. Daher könne der Verkauf in der zweiten Etage erst wieder beginnen, wenn die Ursache für das Unglück bekannt ist und weitere Vorfälle ausgeschlossen sind.