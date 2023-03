Bildung in der Landeshauptstadt Debatte um Klassenzüge an den Düsseldorfer Gymnasien

Tatsächlich hatte die Nachfrage in diesem Jahr mit mehr als 2500 Viertklässlern (rund 55 Prozent Übergangsquote), die sich an einem neuen Gymnasium angemeldet hatten, einen neuen Höhepunkt erreicht. Um diese Nachfrage überhaupt befriedigen zu können, hatte das Amt für Schule und Bildung kurzfristig für das Lessing-, das Max-Planck- und das Luisen-Gymnasium kurzfristig für das kommende Schuljahr jeweils eine weitere, bislang nicht geplante Eingangsklasse beantragt. „Damit reagieren wir auf die akute Situation. Das bedeutet nicht, dass die Zügigkeit, also die Zahl der Eingangsklassen in der fünften Jahrgangsstufe, dort auf Dauer erhöht wird“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung. Für Entlastung würden außerdem der Start des Gymnasiums Bernburger Straße in Eller und ein weiterer Zug am Oberkasseler Comenius-Gymnasium ab dem Schuljahr 2023/24 sorgen.