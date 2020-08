Geplantes Veranstaltung in Düsseldorf : Pro und Contra - sollte das Konzert stattfinden dürfen?

Düsseldorf Das für Anfang September geplante Konzert unter anderem mit Sarah Connor in der Arena in Düsseldorf sorgt für reichlich Diskussionen. Auch unsere Autoren Nicole Lange und Arne Lieb sind da unterschiedlicher Meinung. Ein Pro und Contra.

Das Konzert darf stattfinden

Warum nicht mit einem Konzert, das so sorgsam geplant wurde? Natürlich ist ein Risiko da, das lässt sich nie ganz ausschließen. Doch die Veranstalter haben ein striktes Konzept vorgelegt, mit reichlich Abstand, mit zeitlich versetztem Einlass und sogar durchgehender Maskenpflicht, und ohne Imbissstände, an denen sich Schlangen bilden könnten. Bei geöffnetem Dach und damit entsprechend viel frischer Luft erscheint das Risiko hier geringer als bei einer Bahnfahrt zur Stoßzeit, wie ich inzwischen einige erlebt habe.

Das Konzert darf nicht stattfinden

Die letzten Meldungen zur Corona-Pandemie sind alles andere als beruhigend. Einige Länder haben nach zeitweise guten Zahlen mit neuen Ausbrüchen zu kämpfen, auch in Deutschland steigt die Angst vor einer zweiten Welle. Schüler müssen sich mit einer Maskenpflicht arrangieren, damit sie ein Stück mehr Alltag erleben können. Und auch Düsseldorf hat gerade die Testkapazitäten erweitert, weil Urlaubsrückkehrer neue Infektionsketten in Gang zu setzen drohen.

Ausgerechnet in dieser Gemengelage will Düsseldorf ein Test-Konzert mit 13.000 Besuchern ausrichten. Dass die Branche schnell loslegen möchte, ist verständlich. Dass vielen Menschen die Konzerte fehlen, auch. Das Experiment kommt aber zur falschen Zeit – und setzt ein fatales Signal.

Die Befürworter verweisen darauf, dass sich die Menschen ja auch wieder in der Altstadt oder am Strand näherkommen. Das stimmt – und ist gefährlich genug. Eine Veranstaltung in einem Stadion, wenn auch unter strengen Schutzmaßnahmen, ist eine andere Sache. Sie erzeugt bei aller Vorsicht ein zusätzliches Risiko und spiegelt eine Normalität vor, die nicht erreicht ist. In NRW gilt bis zum 31. Oktober ein Verbot für Großveranstaltungen. Dass die Landeshauptstadt vorher vorprescht, ist instinktlos.