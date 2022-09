Plan für Düsseldorf : Ein klimaneutraler Weihnachtsmarkt mit Pariser Flair

Düsseldorf Koch Dave Hänsel sucht in Düsseldorf einen Platz für einen kleinen, etwas anderen Weihnachtsmarkt im Winter, der ohne Strom und Gas auskommt. Der Markt soll klimaneutral sein und nur lokalen Produkte führen.

Dave Hänsel hat bereits im September einen Weihnachtswunsch: Er möchte gerne in Düsseldorf einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Aber einen, den es bisher noch nicht gegeben hat, nämlich einen ohne Strom und Gas, ganz klimaneutral und „sehr, sehr romantisch“, wie er sagt.

Sein Konzept hat er auch schon bei der Stadt eingereicht, in der nächsten Woche rechnet er mit einer Antwort, ob er seine Pläne auch in rund drei Monaten vielleicht umsetzen darf. Falls er grünes Licht bekommt, dann könne ein wenig Pariser Flair in Düsseldorf aufkommen, sagt der 52-Jährige.