Erste Tage mit Pförtnerampeln : Datenauswertung zeigt freie Fahrt auf Ex-Umweltspur-Routen

An der Werstener Straße/Universitätsstraße steht eine der neuen Pförtnerampeln. Die Auswirkungen sind bislang kaum zu bemerken. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Analyse Düsseldorf Eine Auswertung von Verkehrsdaten von TomTom für unsere Redaktion zeigt, dass Autofahrer auf den zwei früheren Umweltspurrouten im Süden in den ersten beiden Tagen gut durchgekommen sind. Zur Bewertung ist aber auch eine andere Zahl wichtig.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Auf den früheren Umweltspur-Routen herrschte im Berufsverkehr in den ersten Tagen ein gutes Durchkommen für Autofahrer. Dies zeigt eine Analyse von Daten des Anbieters TomTom für unsere Redaktion. Demnach ist auch in der morgendlichen Verkehrsspitze nur ein geringfügiger Zeitverlust im Vergleich zu einer nicht befahrenen Idealstrecke zu erkennen. Die Auswertung zeigt aber auch, dass die neuen Pförtnerampeln unter besonderen Bedingungen starten: Die von TomTom gemessene Verkehrsmenge liegt noch erheblich unter dem Vorjahr, in dem sich die Pandemie schon bemerkbar gemacht hatte – ein Vergleich mit den Umweltspuren ist daher noch nicht möglich.

Auf den beiden ehemaligen Umweltspur-Routen im Süden der Innenstadt sollen seit Montag Pförtnerampeln die Zahl der Autos auf dem Weg in die Innenstadt drosseln, damit die Luftbelastung in der Innenstadt unter den gesetzlichen Grenzwerten bleibt. Auf der Werstener Straße zeigt eine Auswertung des Dienstagmorgens einen deutlichen Zeitverlust auf dem Abschnitt vor der Pförtnerampel auf Höhe Südpark. Das deutet auf Wartezeiten vor der Ampel hin, der Rückstau reicht aber nicht bis zur Ausfahrt. Nach der Ampel fließt der Verkehr schneller. Die Auswirkungen sind insgesamt überschaubar: In der Spitze verloren Autofahrer auf dem rund 800 Meter langen Abschnitt rund eine Minute im Vergleich zu einer freien Idealstrecke.

Wie stark der Verkehr insgesamt im Lockdown zurückgegangen ist, zeigt ein Vergleich des Stauniveaus in ganz Düsseldorf. Im Jahr 2019, also vor Beginn der Pandemie, erhöhte sich die Fahrzeit in der morgendlichen Spitze um 8 Uhr durchschnittlich um 50 Prozent im Vergleich zu einer freien Strecke. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 37 Prozent. In diesem Jahr, das bislang vom Lockdown bestimmt wird, sind es nur noch 20 Prozent. Insbesondere der morgendliche Pendlerverkehr ist durch Corona massiv zurückgegangen, zu späteren Zeiten des Tages ist der Rückgang nicht so massiv.

Die Messung bestätigt das positive Zwischenfazit der Stadtverwaltung. „Es wurden keinen nennenswerten Rückstaus beobachtet“, teilt das Verkehrsdezernat mit. Dies habe auch die Polizei bestätigt. „Einen Rückstau in den Tunnel bis zur Bundesautobahn hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben“, heißt es weiter – das war beim Start der Umweltspuren im Oktober 2019 passiert. „Auch an der Kreuzung Mecumstraße/Auf‘m Hennekamp gab es trotz Restarbeiten einer Markierungsfirma keine auffälligen Verzögerungen.“

Das Amt für Verkehrsmanagement will die Schaltung der drei Pförtnerampeln – auf der Route von Südpark bis Corneliusstraße gibt es zwei – in den nächsten Wochen verfeinern. Die Stadt bestätigt die Beobachtung unserer Redaktion, dass am Montag gegen 8 Uhr die Länge der Grünphase am Südpark so lang wie vor Einführung der Pförtnerampeln war. Da das Verkehrsaufkommen zu diesem Zeitpunkt am höchsten gewesen sei, habe man „kurzzeitig für eine halbe Stunde eine kleinere Drosselstufe geschaltet, um einen Rückstau auf die Autobahn zu vermeiden“, heißt es. Zu diesem Zeitpunkt hatte es, wie berichtet, einen größeren Stau vor der Ampel gegeben. Die Frage zur genauen Schaltung der Ampeln ließ die Stadt unbeantwortet.

