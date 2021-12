Düsseldorfer Salon : Pempelforter Friseur gehört zu den besten in Deutschland

Dashi Krasnici in seinem Salon an der Marc-Chagall-Straße. Foto: A. Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Pempelfort Einer der besten Friseursalons in Deutschland befindet sich in Düsseldorf: Dashi Krasnici hat es beim Wettbewerb „Top Salon – The Challenge 2022“ in die Top 15 und damit ins Finale geschafft. Die Expertise des Friseurs ist sein Marketing.

Der Friseursalon von Dashi Krasnici in Pempelfort gehört erneut zu den besten in Deutschland. Bei dem Wettbewerb „Top Salon – The Challenge 2022“ erreichte er die Endrunde der 15 besten Salons in der Kategorie „Marketing“. Bereits 2017 war Krasnici mit seinem Team in der Marketing-Kategorie nominiert, konnte sich am Ende aber nicht durchsetzen. Nun folgt ein weiterer Versuch. In seinem Salon an der Marc-Chagall-Straße sind auch immer wieder berühmte Kunden zu Besuch.

Alleine in den vergangenen Monaten ließen sich unter anderem Musiker Michael Patrick Kelly, Sänger Pietro Lombardi und Fußballer Roman Bürki von Borussia Dortmund dort die Haare schneiden. Ebenso erfolgreich ist Krasnici in den sozialen Medien: Bei Instagram teilt er regelmäßig Fotos von seinem prominenten Besuch und Videos von Kundinnen mit frisch gestylten Haaren – 84.000 Menschen folgen ihm dort.

Beim Top-Salon-Award tritt der Düsseldorfer gegen zwei weitere Salons aus Wiesbaden und Bayreuth an. Den Wettbewerb richtet das Friseur-Fachmagazin „Top Hair International“ aus, hunderte Salons aus Deutschland und Österreich haben sich beworben. Nach einer Vorauswahl durch die Redaktion des Magazins und einer Bewertung der Jury stehen nun die 15 Finalisten fest.

Der Preis wird in fünf verschiedenen Kategorien vergeben: Best Practice (Tradition, Erfolg und Weiterentwicklung), Digital Business (digitale Maßnahmen, die Vorteile gegenüber Mitbewerbern einbringen), Design (richtungsweisende Raumgestaltung), Employer (Talente fördern und ausbilden) und Marketing (herausragende Vermarktungen).