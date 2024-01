Infrastruktur, Schule und Miteinander Das wünschen sich die Menschen im Linksrheinischen

„Das Ehrenamt ist und bleibt der Klebstoff der Gesellschaft. Mein erster Wunsch für 2024 ist daher, dass wir wieder mehr die Gemeinschaft in den Vordergrund bringen und das Ego beziehungsweise. persönliche Optimieren in den Hintergrund stellen. Mein zweiter Wunsch betrifft unseren Stadtteil Heerdt, der sicherlich einer derjenigen in Düsseldorf ist, der sich in den letzten Jahren am meisten verändert hat. Leider hinkt die Infrastruktur deutlich hinterher. Wir brauchen hier eine Verkehrsentwicklung für Fußgänger, Fahrrad- und auch Autofahrer. Heerdt ist durch eine Verkehrsachse zerschnitten, mehr öffentlicher Raum ist dringend notwendig. Der dritte Wunsch geht in Richtung aller Bewohner. Lasst uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, lasst uns den Stadtteil grün und sauber halten.“