Nachbesetzung in Düsseldorf Das Warten auf einen neuen Polizeipräsidenten

Der Satz kursierte bereits, als Polizeipräsident Norbert Wesseler bekannt gab, Kostenpflichtiger Inhalt dass er Ende Januar in den Ruhestand gehen würde, nämlich: Das kann dauern. Eine schnelle Nachfolge für den Posten an der Spitze des Polizeipräsidiums in Düsseldorf schien von Anfang an unwahrscheinlich. Mitte, vielleicht sogar Ende des Jahres, hieß es hinter den Kulissen.