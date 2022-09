Blick hinter die Kulissen eines Grandhotels : Das Steigenberger blickt auf 120 Jahre Hotelgeschichte

Tag der offenen Tür im Steigenberger zum 120-Jährigen: Chefpatissier Marc Witzsche präsentierte fruchtige Marshmallows. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Beim Tag der Offenen Tür wagten viele Besucher einen Blick in die renovierten Zimmer und ins Restaurant Pink Pepper. Überraschungen hatte sich das Hotel-Team auch bei der Kulinarik überlegt.

Direktor Carsten Fritz und sein Team nahmen am Sonntag den 120. Geburtstag des Steigenberger Parkhotel zum Anlass, das Haus nach den aufwendigen, rund 1,5 Millionen Euro teuren Umbauarbeiten zu präsentieren. Einst, 1902 als „Perle Düsseldorfs“ und als „Rendezvous-Platz der feinen Gesellschaft“, eröffnet, strahlte das Grandhotel an der begehrten Adresse Kö 1a beim Tag der Offenen Tür in neuem Glanz.

Viele Besucher, darunter viele Eltern mit Kindern, nutzten die Gelegenheit, während der Hausführungen auch die erst vor wenigen Wochen fertiggestellte 120 Quadratmeter große Präsidentensuite in Augenschein zu nehmen. Die ist ausgestattet mit einem Marmorkamin und bietet die Aussicht auf den Kö-Bogen und den Hofgarten. Bei einem Übernachtungspreis von mindestens 9000 bis zu 14.000 Euro für die prachtvolle Suite stockte so manchem dann doch der Atem.

Bei einem Rundgang im Erdgeschoss zeigten sich die unterschiedlichen eleganten Salons von ihrer besten Seite. So war beispielhaft im Heine-Heinrich-Saal eine lange Tafel für ein Familienfest mit 16 Personen festlich eingedeckt. Der Opernsalon dagegen war als Tagungsraum hergerichtet.

Von großem Interesse waren die geöffneten Küchen mit ihren Probierstationen: So hatte Sternekoch Benjamin Kriegel ein Pergamentpaket aus Kabeljau auf Linsen und mit Grüner Sauce vorbereitet. In seinem mit viel Samt und in Pudertönen ausgestatteten Fine-Dining-Restaurant Pink Pepper richtete der Küchenchef selbst die Köstlichkeit aus Nordsee-Krabben, fermentiertem Meeresfenchel und Algen wie dem roten Horntang an.

In der erst vor drei Monaten wiedereröffneten, komplett in Blau, Kupfer und Beigetönen neugestalteten Lounge Bar Jones ließ Chefpâtissier Marc Witzsche als Dessert ein Dreierlei aus Marshmallows aus Heidelbeer-Tonka-Püree, Mango-Vanille und einem Mix aus Heidelbeeren mit Blutpfirsich und Champagner sowie einer üppigen Auswahl an Toppings servieren.