Seit Montag in Düsseldorf unterwegs : Das sind Düsseldorfs neue Stadtbahnen

Foto: Wolfgang Harste 17 Bilder Das sind die neuen Züge der Rheinbahn

Düsseldorf Der HF6 ist in den Linienbetrieb gegangen. Es ist die größte Investition der Rheinbahn seit vielen Jahren. Was an den ersten Düsseldorfer Hochflur-Bahnen des 21. Jahrhunderts anders ist – und auf welcher Linie sie zuerst fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Da sind sie endlich: Die Rheinbahn hat am Montag die ersten drei Züge vom Typ HF6 auf die Strecke geschickt. Die insgesamt 59 Bahnen vom Hersteller Bombardier werden nach und nach ausgeliefert und sollen die ältesten Hochflur-Bahnen aus den 1970er-Jahren ersetzen.

Die Rheinbahn verspricht, dass die ersten Düsseldorfer Hochflur-Bahnen des 21. Jahrhunderts den Fahrgästen einen neuen Komfort ermöglichen. Die wichtigsten Merkmale des HF6:

173 Plätze Die 28 Meter langen Züge bieten 109 Steh- und 64 Sitzplätze. Inklusive Fahrgäste wiegt ein Wagen fast 60 Tonnen.

Hersteller Die 59 Fahrzeuge werden gefertigt von Bombardier in Bautzen, derzeit wird alle anderthalb Wochen ein Fahrzeug ausgeliefert. Die Auslieferung hatte sich um Jahre verzögert.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 13 Bilder Neue Bahnen kommen bei der Rheinbahn in Düsseldorf an

Erste Linie Zunächst fahren die HF6 nur auf der U75. Sie machen bis zu drei der elf Fahrzeuge aus, die auf dieser Linie gleichzeitig unterwegs sind.

Neue Optik Die Züge sind in silber und rot gestaltet. Die Sitze haben Bezüge aus Leder, das laut Rheinbahn robust und leicht zu reinigen ist. Die Türen werden beim Einstieg hell ausgeleuchtet. Auffallend sind die schwebenden Sitzreihen, unter denen sich leicht reinigen lässt.

Viel Platz für Kinderwagen etc. Die Wagen haben größere Mehrzweckbereiche. Die Türen, hinter denen sie sich befinden, sind mit großen Piktogrammen markiert.

Klimaanlage Es handelt sich um die ersten Rheinbahn-Fahrzeuge mit serienmäßiger Klimaanlage. Auch Videoüberwachung ist eingebaut.

Fahrertür Erstmals haben die Fahrer eine eigene Tür. Das beschleunigt den Ausstieg, wenn sie etwa Weichen per Hand stellen müssen.

Sanftes Anfahren Fahrer berichten, dass sich die Züge sanft anfahren lassen, das senkt die Gefahr von Stürzen bei der Anfahrt.

Gerüstet für Fortuna Die Rheinbahn darf bis zu vier Wagen als Zug fahren lassen. Wenn die Strecke zur Arena umgerüstet ist, soll die Abfahrt nach Fortuna-Spielen durch die 115 Meter langen Sonderzüge erheblich schneller laufen.