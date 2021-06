Straßen und Brücken in Düsseldorf : Das sind die Sommerbaustellen der Stadt

Düsseldorf Das Amt für Verkehrsmanagement hat sich Straßensanierungen, Radwegebau und Brückenprüfungen in der verkehrsärmeren Ferienzeit vorgenommen. Zwölf Sommerbaustellen sowie 14 Fahrbahninstandsetzungen stehen an.

Mit dem Start der Ferien in der nächsten Woche nutzt die Stadt wieder die verkehrsärmere Zeit, um Straßen und Brücken auf Vordermann zu bringen und Bauarbeiten im öffentlichen Raum auszuführen. „Wir werden neue Straßenbaustellen einrichten und an den vorhandenen Baustellen intensiv weiterarbeiten. Im Rahmen der Radverkehrsförderung werden zwei wichtige Bauvorhaben zum Ausbau und Lückenschluss des Radhauptnetzes umgesetzt“, kündigt Beigeordnete Cornelia Zuschke am Dienstag an. Insgesamt stehen für das Amt für Verkehrsmanagement zwölf Sommerbaustellen und 14 Fahrbahninstandsetzungen in diesem Jahr an.