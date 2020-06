Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierungen in Düsseldorf : Das sind die Sommerbaustellen 2020

Foto: Stadt Düsseldorf 12 Bilder Die Sommerbaustellen 2020 in Düsseldorf

Düsseldorf In den Ferien werden in Düsseldorf zwei Radweg-, zwölf Straßen- und fünf Brücken- und Tunnelbaustellen eingerichtet. Unter anderem wird auf der Karlstraße in Fahrtrichtung Worringer Platz ein neuer Radweg angeleg. Unser Überblick erklärt alle Sommerbaustellen.