Trotz Zug-Absage unterwegs : So sehen die Düsseldorfer Karnevals-Mottowagen 2021 aus

Düsseldorf zeigt acht Mottowagen

Düsseldorf Düsseldorf verzichtet trotz der Zoch-Absage nicht auf seine berühmten politischen Mottowagen. Wagenbauer Jacques Tilly hat acht Motive gestaltet, die auf einer geheimen Route durch die Stadt unterwegs sind. Hier sind sie zu sehen.

Die Düsseldorfer Karnevalisten haben wegen der Corona-Pandemie in dieser Session alle Veranstaltungen abgesagt – auf ihre berühmten politischen Mottowagen wollen sie aber nicht verzichten. In der Wagenbauhalle im Stadtteil Bilk wurden am Montag die acht Motive von Wagenbauer Jacques Tilly vorgestellt.

Erst am Freitag hatte das Carnevals-Comitee (CC) die Aktion angekündigt. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, haben die Karnevalisten die Route nicht veröffentlicht, auf der die Wagen durch die Stadt unterwegs sein werden. Sie sollen den Düsseldorfern am Rosenmontag bei nasskaltem Wetter und mitten im Lockdown eine schöne Überraschung bescheren.

Die Idee kam unter anderem dadurch zustande, weil Tilly für einen Fernsehbeitrag ohnehin einen Wagen bauen sollte – daraus wurden dann acht. „Wir sind für Überraschungen geboren“, sagt CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. Zu den Kosten sagte er nichts. Er sieht die Aktion aber auch als Corona-Hilfe für Tilly und sein Wagenbauteam. Das CC kommt trotz der abgesagten Session seinen Angaben zufolge bislang gut durch die Krise, unter anderem auch, weil Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt wurden.

Ein Motiv für Tilly war zu erwarten: das Corona-Virus. Der Jeck zeigt dem Virus die lange Nase – das war voriges Jahr sein Statement auf einem Mottowagen gewesen¸ denn der närrische Lindwurm war 2020 trotz der aufziehenden Pandemie durch die Landeshauptstadt gezogen.

Wie wir heute wissen, war das ein Pyrrhussieg und in diesem Jahr ist es nichts mit massenhaftem Helau am Straßenrand. Deswegen zeigt auf einem der acht Mottowagen das vermaledeite Virus diesmal dem Narren die lange Nase. Es steht also mindestens 1 zu 1.

Nicht der einzige Wagen zu Corona: Die Corona-Leugner und „Querdenken“ sind für den Verstandesmenschen Tilly ein Fall fürs Fremdschämen. „Bei denen geht das Gehirn fliegen“, sagt der Wagenbaumeister und stellt die Hardcore-Kritiker an der Corona-Politik genauso dar: Schädel auf, Hirn ade – es fliegt mit Flügelchen davon. Und dass das Vorus vielleicht ein viel größeres Problem verdeckt, zeigt ein weiterer Wagen: Der Globus erzittert darauf vor dem Virus, merkt aber gar nicht, dass von hinten eine Monsterwelle naht, der Klimawandel.

Der Abschied von Angela Merkel und der mögliche Übergang zu einem Kanzler Armin Laschet verschmilzt zu einem Doppelporträt der beiden in einer verschmitzt lächelnden Figur, eine ziemlich coole Idee, natürlich mit Raute. Russlands Präsident Putin ist für die Düsseldorfer Wagenbauer derweil nur der scheinbare Sieger im Kampf mit seinem Kritiker Nawalny, der tritt ihm im Nahkampf nämlich dorthin, wo es einem Mann am meisten wehtut.

Kein Rosenmontagszug in Düsseldorf ohne Kirchenkritik, auch kein ausgefallener. Tilly stellt sich an die Seite der Frauen in Polen, sie sich durch das neue Abtreibungsrecht unterdrückt sehen. Ihnen wird auf einem Mottowagen mit Hilfe eines Kreuzes ein Pflock ins Herz getrieben, als seien sie des Teufels und gehörten ausgetrieben. Das Kernproblem der katholischen Kirche ist der Geschlechtsverkehr, findet der Düsseldorfer Meistersatiriker, und deswegen entpuppt sich der Bischofshut auf einem Wagen als männliches Geschlechtsteil.

Zwei Kirchenwagen sollte kein dritter folgen, deswegen kam beim achten Mottowagen nicht die aktuelle Debatte um den Kölner Kardinal Woelki zu Ehren, sondern der Abschied von Donald Trump. Den hatte sich Tilly schon vor dessen Wahl mit dem Spruch „Make Fascism great again“ vorgeknöpft, jetzt grillt er ihn am Spieß über einem Impeachment-Feuer.

