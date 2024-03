Landeswettbewerb Jugend Forscht Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz – daran forscht die Jugend

Das macht sich auch im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern bemerkbar. Leonardo Prinz geht auf das Städtische Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf und hat es neben 68 Mitbewerbern mit insgesamt 46 Projekten in den Landeswettbewerb geschafft. „Auch wenn ich in Düsseldorf wohne, habe ich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Jugendherberge übernachtet“, erzählt er. Die Führungen über das Werksgelände von Henkel und das Wettbewerbsgeschehen seien ebenfalls spannend gewesen. Auch er hat sich für sein Projekt alles selbst beigebracht. „Informatik gibt es an unserer Schule nicht.“ Erschaffen hat er „Studymate AI“, einen Chatbot-basierten Lernassistent, der angepasst an den NRW-Lehrplan für Schüler Lernpläne, Quizze und Zusammenfassungen erstellt. Die Inhalte hat er selbst eingefügt; „damit auch alles stimmt, nicht wie bei ChatGPT“.