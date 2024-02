Fotos Das sind die Dachterrassen von Düsseldorfer Bürobauten

Bei immer mehr Bürogebäuden werden in der Landeshauptstadt Außenflächen in luftiger Höhe eingeplant, manche sollen zu gewissen Zeiten öffentlich sein. Als einer der Impulsgeber darf ein Klassiker der Hochhausgeschichte gelten. Als das Dreischeibenhaus vor mehr als zehn Jahren saniert wurde, packte Entwickler Momeni mit dem Büro HPP mehr an. Es wurde entschieden, auf die beiden Außenscheiben Terrassen zu bauen.