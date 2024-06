Am See, auf dem Rhein oder im Grünen Orte zum Verlieben – wo Paare in Düsseldorf ihre Hochzeit feiern

Für Afsoon Jeyhooni beginnt der Lebensbund unter einem Bogen aus üppigen, weißen Blüten. Anmutig sieht sie aus in dem langen Kleid, auf das feine Blätterranken gestickt sind. An ihrer Seite ist Rouzbeh Mousavi – und soll es für immer bleiben. Den Tag jedenfalls vergisst das Paar so schnell nicht. Nicht den Kuss. Nicht das Eheversprechen. Und nicht den Ort. Mitten in Düsseldorfs grüner Lunge haben sich die beiden getraut. Hinter Sprossenfenstern und roten Klinkermauern haben sie an diesem Tag mit Familien und Freunden die Liebe gefeiert. Und es gibt in der Stadt noch mehr solcher Orte, die für viele Paare den Start in einen neuen Lebensabschnitt bedeuten. Unsere Redaktion hat fünf besondere Hochzeits- und Eventlocations besucht.