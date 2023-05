Angesagte Secondhand-Läden in Düsseldorf Auf der Jagd nach dem Vintage-Shirt

Eigentlich braucht Max keine Jacke aus Wildleder. Nun trägt er trotzdem eine. Die hellbraunen Ärmel rutschen ein klein wenig über seine Handgelenke. Das Kleidungsstück riecht so, als hätte es lange in einem alten Schrank gehangen. Eigentlich wollte der 30-Jährige nur mal kurz gucken, was so los ist im „The Vintage Store“ an der Bilker Allee, wo Strohhüte und gestreifte Kleider im Schaufenster hängen. Eigentlich. Jetzt sagt der Düsseldorfer: „So eine Jacke findet man sonst nicht, schon gar nicht für 80 Euro.“ Deshalb schlägt er zu.