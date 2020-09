Kolumne zur Kommunalwahl : Das schwarz-gelbe Twitter-Duell läuft auf Hochtouren

Twitter als Wahlkampfplattform Foto: dpa/Martti Kainulainen

Düsseldorf Bei den Auseinandersetzungen in dem sozialen Netzwerk geht es gerne auch mal um thematische Nebenschauplätze. Andere Kandidaten halten sich zurück.

Wenn es ausschließlich um ein freundliches Miteinander ginge, hieße es ja Wahlkuscheln und nicht Wahlkampf. Auch der aber kommt in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen daher, je nach beteiligten Personen, Medium und dem verbleibenden Zeitraum bis zur Wahl. Das soziale Netzwerk Twitter beispielsweise gilt als eine Plattform, auf der auch mal etwas heftiger ausgeteilt wird – und besonders CDU und FDP in der Landeshauptstadt scheinen sich hier in diesen Tagen häufiger zu begegnen.

Dabei kann es auch mal um so drängende politische Probleme gehen wie etwa Sprühkreide auf den Düsseldorfer Straßen. Das Wahlkampfteam von FDP-OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte ebensolche Kreide genutzt, um das stilisierte Konterfei der Kandidatin nebst Slogan auf Gehwege zu bringen. Das verbreitet ein CDU-Mitglied über seinen privaten Twitter-Account, natürlich mit entsprechenden Beweisfotos. Und schon beginnt der muntere Austausch: Strack-Zimmermann, auf Twitter ohnehin höchst aktiv, verteidigt die Kreide-Aktion (die vom Regen schnell weggewaschen werde), der offizielle Account der CDU Düsseldorf mischt sich ein (mit einem klaren: „Nö!“), und der Wähler erfährt immerhin, dass nicht alles, was in diesen Tagen heiß diskutiert wird, gleichsam bedeutend für den eigenen Lebensalltag ist. Wenige Tage zuvor war es die FDP-Frontfrau gewesen, die eben jenem CDU-Account vorwarf, man beantworte alle Diskussionen „mit einem Kochvideo & einer Fahrradsequenz“ des eigenen Kandidaten.

Immerhin belegt diese Art von Schlagabtausch, dass selbst Tage vor dem großen Termin noch ein wenig Zeit bleibt für den einen oder anderen Nebenschauplatz. Dass man auch mal über etwas anderes reden darf oder möchte als über die Umweltspur, günstigen Wohnraum und die Pläne für den Einzelhandel – ein Ventil für gestresste Wahlkämpfer.

Stefan Engstfeld (Grüne) ist in diesem Zusammenhang übrigens so etwas wie der lachende Dritte. Er nutzt seinen Twitter-Account zwar durchaus aktiv, um Fotos seiner Termine und Wahlkampfaktionen zu verbreiten. Bei den Streitdebatten seiner politischen Gegner mischt er jedoch gar nicht erst mit; gibt sich eher als eine Art Friedensstifter, der in den vergangenen Wochen auch gerne mal Selfies mit den Konkurrenten machte und sie auch verbreitete.