Fazit zum ersten Versuch Das sagen die Taxizentralen zu den Altstadt-Sperrungen in Düsseldorf

Düsseldorf · Eine Spur auf der Heinrich-Heine-Alle in Düsseldorf war am Wochenende gesperrt, der Taxi-Stand auf dem Burgplatz fiel weg. Die Reaktionen der Unternehmen fallen unterschiedlich aus. Was kritisiert wird, welche Fragen offen sind und wofür es sogar Lob gibt.

22.08.2023, 13:42 Uhr

Die Zufahrt zur Mühlenstraße wurde streng kontrolliert. Foto: Döring, Olaf (od)

Von Alexander Esch

Nach den neuen Absperrungen in der Altstadt an Wochenenden – gegen Rückstaus von Taxis und Mietwagen und für ein besseres Durchkommen von Einsatzkräften – haben die Taxizentralen ein erstes Fazit gezogen. Das fällt je nach Ansprechpartner unterschiedlich aus.