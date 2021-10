Erfolgloses Wohnungstauschportal in Düsseldorf : „Eigentlich hilft nur, den Neubau anzukurbeln“

Der Umzug in eine neue Wohnung ist für Tauschwillige das Ziel - das Portal der Stadt Düsseldorf hilft bisher aber kaum (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Düsseldorf Das Wohnungstauschportal der Stadt Düsseldorf ist seit einem Jahr online – bislang ohne Erfolg. Mieter- und Vermietervertreter überrascht das nicht. Gegen die Wohnungsnot hilft nur eines, sagen sie.

Ein Jahr lang ist das Wohnungstauschportal der Stadt Düsseldorf nun schon online – bislang jedoch ohne auch nur einzige Wohnung vermittelt zu haben. Für Hans-Jochem Witzke vom Mieterverein ist das keine große Überraschung. „Die Idee ist ja nicht neu“, sagt er, „und das hat auch früher schon nicht funktioniert.“ Dabei sei der Grundgedanke gut – ältere Menschen bräuchten häufig nicht mehr viel Platz, vielen Familien sei es hingegen zu eng. Aber Witzke sieht mehrere problematische Faktoren – die teilweise auch mit dem Wohnungsmarkt in Düsseldorf zusammenhängen.

So hingen gerade bei Älteren an einer Wohnung viele Erinnerungen und Emotionen – „hier haben sie mit ihrem Ehepartner gelebt, hier wurden die Kinder großgezogen“. Zudem seien Senioren oft auf eine gute Nachbarschaft angewiesen, das habe ich in der Corona-Krise noch einmal deutlich gezeigt. „Einen Umzug stecken sie nicht so leicht weg“, sagt Witzke – und neue Netzwerke zu knüpfen sei auch nicht leicht. Dass es bislang an Tauschwilligen mangelt, hat laut dem Mietervertreter aber auch mit der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt zu tun. „Ein alter Mietvertrag ist oft Gold wert“, sagt er, häufig würden für kleinere Wohnungen mit neueren Verträgen deutlich höhere Preise verlangt. „Und warum sollte ich aus 90 Quadratmetern ausziehen, damit ich für 60 draufzahle?“

Die Problematik sieht auch Johann Werner Fliescher, Kreis- und Landesvorsitzender des Vermieterverbands Haus und Grund. An den Vermietern scheitert es seiner Meinung nach nicht. Der Verband habe unter seinen Mitgliedern offensiv für das Tauschportal geworben – aber Fliescher sagt auch: „Einen Mieter zu finden, ist in Düsseldorf kein Problem, das besteht auf der anderen Seite.“ Der Umweg über das Portal sei dann schlicht zu kompliziert. Zudem müssten Wohnungen, aus denen ein Mieter nach langer Zeit auszieht, oft erst einmal gründlich renoviert werden – was dann wiederum zu einer höheren Miete führe, die der mögliche Tauschpartner nicht eingerechnet habe.

Außerdem sei das Portal viel zu unbekannt, sagt Fliescher. Er würde sich eine ganz andere Reichweite wünschen, vielleicht eine Integration bei bekannteren Onlineportalen wie Immoscout24. An sich sei ein Wohnungstausch „eine gute Sache“ für beide Mietparteien. Gegen den Mangel an bezahlbaren Wohnungen kann ein solches Portal aber nicht helfen – da sind sich Fliescher und Witzke einig. Dagegen helfe nur eines: Bauen. „An einem Beispiel wie Hamburg sieht man, dass da, wo massiv in Wohnraum investiert wird, auch die Mieten sinken können“, sagt Fliescher.