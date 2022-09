Das sagen die Fans zu Harry und Meghan : „Prinz Harry muss ich einfach sehen“

Altstadt Große Menschenansammlung am Dienstag vor der Rathaus: Prinz Harry und Megan kamen und sorgten für Gekreische und Jubelrufe. Ganz unterschiedlich sind die Geschichten der Royal-Fans.

Hunderte Fans versammelten sich am Dienstagmittag vor dem Rathaus und warteten auf Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, die wegen einer Veranstaltung für die Invictus Games nach Düsseldorf kamen. Dieser große Royal-Fan war auch dabei: Der 75-jährige Deutsch-Brite Bob Clark schritt mit Queen-Maske und einer Art königlichem Umhang durch die Stadt. „Prinz Harry muss ich einfach sehen“, sagte er glücklich. Seine Frau Lily (72) begleitete ihn und freute sich ebenfalls. Eine gewisse Königshaus-Erfahrung brachte die 37-jährige Alina mit zum royalen Empfang am Marktplatz. Sie und ihre Begleitung, Melanie (36), schauten schon als Kinder die Hochzeiten der Prinzessinnen und Prinzen. Alina traf auch schon Prinz William 2016 in Düsseldorf. „Ich habe ihm sogar die Hand geschüttelt“, erzählte Alina. Dabei wusste sie selber gar nicht, wie ihr geschah. „Ich stand in der ersten Reihe, und plötzlich stand William vor mir.“ Neugierig war auch Tiffany Iseli. Sie wohnt in der Altstadt und schnappte sich Hund Sherlock, um einen Blick auf Harry und Meghan zu erhaschen. Beim Rathaus-Empfang war auch die Stadtspitze vertreten. Beigeordnete Britta Zur, die das Dezernat für Bürgerservice und Sport leitet, berichtete vom Gespräch mit Prinz Harry: „Es war unkompliziert. Er war witzig, und es wurden Witze über die ‚Städtefreundschaft‘ zwischen Köln und Düsseldorf gemacht, es war eine zwanglose und sehr angenehme Atmosphäre.“ Auch Josef Hinkel ließ sich verzaubern: „Harry ging von Tisch zu Tisch und hat allen die Hand gegeben. Meghan bekam von mir einen Handkuss. Es war eine große Freude, zu beobachten, wie die beiden dann das Bad in der Menge genossen haben.