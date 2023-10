Attraktion auf dem Burgplatz in Düsseldorf Das Riesenrad dreht sich wieder

Ein Anlass für Oscar Bruch Junior, „etwas an die Stadt zurückgeben zu wollen“, mit der sich seine Familie schon so lange verbunden fühlt. So möchte er den am Samstag erwirtschafteten Umsatz des Riesenrads an die Armenküche unter Pater Wolfgang Sieffert spenden. In direkter Nachbarschaft werden dort täglich zwischen 150 und 300 Menschen mit einem warmen Mittagessen versorgt.