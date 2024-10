Pop-up-Kunst in Düsseldorf-Flingern Kunst und Musik ohne Allüren

Im November vergangenen Jahres feierte Loft of Art Premiere im Whiteloft – drei Tage mit elf Künstlern und 400 Besuchern. Das war schon mal nicht schlecht. Im Mai fand das Projekt eine Fortsetzung in der Spieloase Bilk – mit bereits 27 Künstlern und acht musikalischen Acts, rund 1000 Besucher wollten sich die diese Vielfalt in der Kunst nicht entgehen lassen. „Das hat uns natürlich enorm angespornt, am Ball zu bleiben. Die Künstler bekommen neue Follower, werden bekannter, können ihre Arbeiten aber auch verkaufen“, erklärt Caro, die zusammen mit den fünf Gründungsmitgliedern nun das nächste Kulturevent organisiert hat – und alles wird jetzt noch ein bisschen größer: Am 12. und 13. Oktober stellen in der Doppel-Location Lightroast und den Sold Out Studios an der Hoffeldstraße 104 auf knapp 400 Quadratmeter bereits 30 Künstler zwischen Street-Art und Ölmalerei aus, es gibt zudem acht Musicacts, Workshops, ein Lyrik-Performer kreiert aus Zwischenrufen spontan Gedichte, der Museum Express ist ebenso vor Ort wie ein Foodtruck, und eine Tätowiererin sticht für 50 Euro kleine Kunstwerke in die Haut.