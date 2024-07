Nach drei Wochen auf dem Uni-Gelände Das pro-palästinensische Camp in Düsseldorf ist abgebaut

Gegen das Camp hatte die Universität keine Handhabe, denn das Hausrecht – so die Einschätzung der Hochschule – gelte nur für die Gebäude auf dem Campus, nicht jedoch für das Außengelände. Die Kritik an dem Lager war massiv. So hatte die Jüdische Gemeinde bereits nach wenigen Tagen von einer „Schande für Düsseldorf“ gesprochen und stärkere Maßnahmen eingefordert, da dort auch antisemitische Botschaften und Symbole gezeigt beziehungsweise verbreitet würden. Jüdische Studierende hätten das Recht, sich wieder angstfrei auf dem Gelände ihrer Universität bewegen zu können.