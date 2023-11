Historischer Schiffsfund in Düsseldorf Wie aus 1000 Teilen wieder ein Plattbodenschiff werden soll

Das 2009 bei Deichsanierungsarbeiten in Kaiserswerther entdeckte Plattbodenschiff wurde über zehn Jahre lang in einer Spezialwerkstatt in Schleswig-Holstein konserviert. In 170 Kisten verpackt, kehrte das Schiff, das aus 1000 Einzelteilen besteht, Anfang 2021 nach Düsseldorf zurück. Es befindet sich nun in einem Außenlager des Restaurierungszentrums Düsseldorf. Hier werden die Kisten aber nicht nur gelagert, sondern es wird bereits daran gearbeitet und geplant, das Schiff aus dem 16. Jahrhundert wieder der Öffentlichkeit präsentieren zu können.