Pink Pepper ist neues Sternerestaurant in Düsseldorf „Ein Stern war klar unser Ziel“

Zwei Düsseldorfer Restaurants kochen künftig wieder ohne Stern: Das Setzkasten im Edeka Zurheide hat seine Auszeichnung nach einem Wechsel in der Küche verloren. Der bekannte Koch Holger Berens hatte schon vorher bekanntgegeben, dass er sich nicht mehr um einen Stern bemühen wollte – mehr als 20 Jahre lang hatte er diesen im „Berens am Kai“ innegehabt. Er hat bewusst sein Restaurant-Konzept geändert und es in „Am Kai“ umbenannt.