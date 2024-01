Freizeittipps für Kaiserswerth Das Philosophische-Café findet wieder statt

Am Donnerstag, 18. Januar, ist Rolf Dahlmann, Mitglied der Geschichtswerkstatt Düsseldorf, um 18 Uhr zu Gast. Er hält einen Vortrag zum Thema „Heinrich Heine in Stein und Bronze - Denkmäler für einen ungeliebten Sohn“. Zum 100. Geburtstag von Heine sollte 1897 in Düsseldorf eigentlich ein erstes Heine-Denkmal aufgestellt werden. Die Heine-Verehrerin Kaiserin Elisabeth von Österreich (Sissy) hatte dafür eine erhebliche Summe avisiert. Das erste Heine-Denkmal ist aber nie in Düsseldorf aufgestellt worden und steht jetzt in der New Yorker Bronx. Eine Reihe von Heine-Monumenten sind in der Nazi-Zeit zerstört worden. Derzeit gibt es rund 40 Heine-Denkmäler in sieben Ländern, davon 31 in Deutschland. Einige werden in der Präsentation vorgestellt.