Open-Air in Düsseldorf Vierlinden läutet die Freiluft-Kino-Saison ein

Los geht es am Freitagabend mit „Everything Everywhere All at Once“, der in diesem Jahr sieben Academy Awards einheimste. Eine Premiere feiert die Komödie „Die Rumba-Therapie“, die gleich mit einer Tanzstunde verbunden wird. Eine weitere Besonderheit: Am Dienstag, 25. Juli, gibt es eine Surf-Film-Nacht mit der Dokumentation „Corners of the Earth – Kamchatka“ über vier wagemutige Surfer in Sibirien. Für Nostalgiker steht unter anderem „Raumpatrouille Orion“ von 1966 auf dem Programm. Die Serie wird entweder als Zusammenschnitt zum Kinofilm gezeigt oder als einzelne Folgen an drei Tagen. Den Schluss macht am Samstag, 9. September, das Schuldrama „Das Lehrerzimmer“, das im Mai in den Kinos angelaufen ist und beim Deutschen Filmpreis fünffach ausgezeichnet wurde, unter anderem für den besten Spielfilm.