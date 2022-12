Projekt in Düsseldorf Das neue Herz für den Kennedydamm

Düsseldorf · Ab jetzt können Bürger ihre Ideen für das Projekt „New Heart on the Block“ am Kennedydamm in Düsseldorf anmelden. Dann startet ein Wettbewerb mit vielen internationalen Top-Architekten.

02.12.2022, 15:36 Uhr

Die alte DGB-Zentrale ist gut zu erkennen am rot-weißen Aufbau auf dem Dach, auch die beiden Flachbauten daneben gehören dazu. Dort soll das „New Heart on the Block“ mit Sockel und zwei Türmen entstehen. Foto: Die Developer