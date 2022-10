Fashionistas in Düsseldorf : Das Modeunternehmen MCM feierte Wiedereröffnung im Kö-Karree 

Fashionistas in Düsseldorf

Düsseldorf Für Fashionistas, Influencer und Models gab es DJ-Musik und Champagner. Auch Hunde-Fans schauten im neugestalteten Geschäft in der Innenstadt vorbei.

Viel Leder, ein bestimmter Braun-Ton und überall der Firmenname – das sind die Markenzeichen von MCM. 2008 eröffnete das Modeunternehmen, das etwa Taschen und Kleidung herstellt, eine Dependance im Kö-Karree, nun wurde das Geschäft einmal generalüberholt und am Donnerstagabend Wiedereröffnung gefeiert.

„Ein Monat Umbauarbeiten liegen hinter uns“, erzählte MCM-Manager Eric Erhardt, während sich der Store ab 18 Uhr nach und nach füllte. Erhardt hatte auch schon die Eröffnung vor knapp 15 Jahren begleitet. „Düsseldorf als ‚die Modestadt‘ ist für unser Unternehmen natürlich enorm wichtig.“ Während der Umbauarbeiten war die Firma mit einem Pop-up-Store ins Steigenberger Parkhotel an der Kö ausgewichen.

Neu sind ein royal-blauer Teppich und eine Terrazzo-Stein-Wandverkleidung, Akzente setzen klassische Möbel im Bauhausstil. Bodentiefe Spiegel sind so platziert, dass der Store viel größer wirkt. Champagner, Currywurst und Kaviar gab es zur Feier des Tages, dazu Cocktails und Musik von DJ Teddy O, begleitet von Saxophonist Benfloramusic. Aktuell ist es Dirk Schönberg, der als Global Creative Officer für die Marke das Design kreiert. Relativ neu im Portfolio (seit 2022) sind auch Accessoires für Hunde – Leinen, Halsbänder und Geschirr. „Im Moment total ausverkauft, weil begehrt, aber bald kommt Nachschub“, erklärte Erhardt. Nicht von ungefähr also steht in einem der Regale eine drollige Skulptur von einer Französischen Bulldogge. Auch mit der Sportmarke Puma gibt es eine zweite Kooperation für einen Sportschuh.