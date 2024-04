Rundgang an der Yorckstraße Was die neue Volkshochschule so modern macht

Großformatige Animationen gaben den Begleitern am Montag eine Idee von dem, was sich Stadt und Bauherrn ausgedacht haben. Denn die Räume in dem weitgehend entkernten Gebäude, in dem früher die HSBC-Bank ihre Geschäfte abwickelte, sind in diesem Moment vor allem eins: grau in unterschiedlichen Schattierungen. „Zurzeit arbeiten täglich bis zu 50 Handwerker hier, aber in den kommenden Monaten werden es bis zu 200 sein“, sagt Daniel Stuttmann, Projektleiter bei der ABG Real Estate Group, die von der Stadt mit dem Gesamtprojekt betraut wurde. Dass die Zeiten für Bauprojekte schwierig sind, wissen er und Ulrich Höller, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe. „Wir haben eine große Immobilienkrise und entweder ist Bauen schwierig oder findet gar nicht statt“, sagt Höller. Dennoch ist er optimistisch, die vereinbarte Übergabe im ersten Quartal 2025 einhalten zu können. Die Eröffnung soll dann wenige Monate später im späten Frühjahr oder im Sommer stattfinden.