Projekt in Düsseldorf Das LKA bekommt ein kernsaniertes Hochhaus

1800 Mitarbeiter hat das LKA, nicht alle kommen in den bereits bestehenden Gebäuden an der Völklinger Straße unter. Es gibt Dependancen, die sich das Amt am liebsten sparen würde. Denn ein nahes Miteinander ist für die Ermittler natürlich das Beste. So bot es sich an, das 1970 entstandene Hochhaus dem LKA zuzuschlagen. Man sieht es, wenn man aus dem Rheinufertunnel in Richtung Südbrücke fährt, vor der Fährstraße auf der rechten Seite. Das Gebäude ist imposant groß und aktuell nicht gerade ansehnlich. Es hat rund 8100 Quadratmeter Nutzfläche und ist derzeit noch eingerüstet.