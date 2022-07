Lichterfest kehrt nach Coronapause zurück : Das Lichterfest im Benrather Schlosspark ist zurück

Düsseldorf Am Samstag, 13. August, verwandelt sich der Schlosspark wieder in ein besonderes Open-Air-Gelände. Die Düsseldorfer Symphoniker spielen Stücke von Debussy, Grieg, Mendelssohn und Tschaikowsky. Tickets kosten ab 34,90 Euro.

(rö) Das Benrather Lichterfest ist nach seiner zweijährigen Corona-Pause zurück im Stadtteil: Am Samstag, 13. August, verwandelt sich der Schlosspark wieder in ein ganz besonderes Open-Air-Gelände: Kerzen flackern in gemütlichen Picknickrunden, farbenfrohe Lichter erhellen die Schlosskulisse, und Wasserspiele tanzen zum Takt klassischer Musik auf dem Spiegelweiher. Dazu spielen die Düsseldorfer Symphoniker Stücke von Debussy, Grieg, Mendelssohn oder auch Tschaikowsky.