Weiterbildung in Düsseldorf „Das ist für mich eine zweite Chance!“

Bislang liegen diese noch an unterschiedlichen Standorten, doch in den Ferien wird die Abendrealschule von Garath nach Rath ziehen. Beide Schulen sind dann im Gebäude des Friedrich-Rückert-Gymnasiums untergebracht. „Ein gemeinsamer Standort ist wichtig, damit die Schulgemeinschaft und das Kollegium besser zusammenwachsen können“, sagt Bonholt. So unterrichtet einige der 25 Lehrer an beiden Schulformen und mussten bislang rund 20 Kilometer Fahrt in Kauf nehmen. „Ein gemeinsamer Schulstandort erleichtert es auch unseren Schülern, von einer Schulform in die nächste zu wechseln“, sagt Bonholt.