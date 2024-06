Tunnel oder Brücke? Das lange Warten auf eine gute Lösung am Gerresheimer Bahnhof

Es gibt so Themen in Gerresheim, da herrscht seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten irgendwie Stillstand. Das Glasmacherviertel zählt dazu, bestimmt aber auch die schmuddelige Fußgängerunterführung am Gerresheimer Bahnhof. 2010 gab es ein Gutachterverfahren mit Plänen für einen schicken, neun Meter breiten Neubau. Realisiert wurde das Vorhaben nie, weil sich der bautechnische Aufwand als viel höher erwies als zunächst angenommen – und alles immer teurer wurde. Vor zwei Jahren nannte Oberbürgermeister Stephan Keller die Summe 40 Millionen Euro bei einem Eigenanteil von 22 Millionen für die Stadt. Seitdem ist wieder Schweigen im Walde.