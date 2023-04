Nachfrage in Düsseldorf ist hoch Das lange Warten auf den Kleingarten

Düsseldorf · Die Nachfrage nach Kleingärten ist in vielen Vereinen in Düsseldorf noch immer hoch. Was die Pacht kostet und an wen man sich für einen freien Garten wenden sollte.

12.04.2023, 12:37 Uhr

In der Corona-Pandemie ist der Wunsch nach einem eigenen Garten bei vielen Menschen gestiegen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Marie Bockholt und

Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Kleingärten in die Höhe getrieben. Bis zu 300 Prozent mehr Menschen hätten sich zu dieser Zeit für eine Pacht interessiert, teilen etwa die Gartenfreunde Oberbilk mit. Mittlerweile ist die Nachfrage zwar in vielen Vereinen im Vergleich zur Pandemie-Zeit gesunken, befindet sich aber immer noch auf hohem Niveau. Was man zum Kleingartenwesen wissen muss.