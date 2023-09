Rekord für die Tonhalle Das Konzerthaus verkaufte mehr Abonnements als vor Corona

Die Tonhalle Düsseldorf ist offenbar mit einer ausgezeichneten Publikumsresonanz in die Saison 2023/24 gestartet. Noch nie haben so viele Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher ein Abonnement abgeschlossen wie für die aktuelle Spielzeit, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heißt.