Hochhaus in Düsseldorf So will das Apartment-Haus „Zipper“ Luxus-Hotels Konkurrenz machen

In den unteren fünf Etagen des Gebäudes bieten etwa ein Dutzend Ärzte ihre Dienste an. Operationen, plastische Chirurgie, Wirbelsäulen-Untersuchung, Urologie, Kardiologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Zahnmedizin, Radiologie und Onkologie – also im Prinzip alles, was das Herz und der gesamte Körper begehren. Das Reißverschluss-Gebäude verbindet also Wohnen mit Wohlbefinden. Und genau das locke schon jetzt eine ganze Menge Menschen an, erzählen die Gründer.