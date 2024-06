Während des Umbaus in der Kunsthalle In diese Spielstätte zieht das Düsseldorfer Kom(m)ödchen

Die Landeshauptstadt Düsseldorf will die Kostenpflichtiger Inhalt Kunsthalle am Grabbeplatz umfassend sanieren. Von den Umbauarbeiten direkt betroffen ist unter anderem das Kom(m)ödchen. Nun wurde eine Interimslösung für das Theater gefunden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Es wird während der Bauzeit auf den Ibach-Saal des Stadtmuseums ausweichen können.