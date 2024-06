Viele Streuner leben im Verborgenen Das Katzenproblem von Düsseldorf

Dabei wird der Katzenschutzbund häufig angerufen, wenn wieder jemand eine Streunerkatze entdeckt. „Das ist für uns auch immens wichtig – und wir appellieren beständig an die Menschen, uns zu benachrichtigen“, so Boell. Nur so könne den Tieren geholfen werden. „Ein besonders wichtiger Punkt ist dabei die Kastration, die wir nur dann durchführen lassen können, wenn wir von den Tieren Kenntnis haben“, bekräftigt Sonja Meier, die Vorsitzende des Vereins.