Freizeittipps für Düsseldorf Märkte, Fahrräder und Kabarett

Ausstellung Bei der Ausstellung „Size Matters. Größe in der Fotografie” im Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, dreht sich alles um den Blick des Betrachters, holt ihn näher zu sich, oder bringt ihn weiter weg. So werden die Ausstellungsstücke anders sichtbar und lassen andere Gedanken zu. Die Größenverschiebung in der Kunst kann am Samstag von 11 bis 18 Uhr ab 12 Euro angesehen werden.