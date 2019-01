Neue Serie : Ein Jahr ganz im Zeichen der Kinder

Foto: grafik

Düsseldorf Feste und Aktionen, auch die Gründung eines Kinderparlaments sind geplant, denn zum 30. Mal jährt sich die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention. Die RP rückt in einer neuen Serie die Kindheit in Düsseldorf in den Fokus.

Von Semiha Ünlü

2019 sollen die Kinder im Mittelpunkt stehen. Mehr als 80 Institutionen, darunter städtische Ämter, Vereine, Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, haben sich auf Initiative des Kinderschutzbunds Düsseldorf und des Familienmagazins „Libelle“ zum Aktionsbündnis „Kinder haben Rechte“ zusammengeschlossen. Mit Hilfe des Jugendamts sind eine Fülle an Aktionen zum 30-jährigen Bestehen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen geplant: Ausstellungen, Feste, Workshops, Theater, ein Kongress zum Thema Kinderrechte/Partizipation, die Gründung eines Kinderparlaments für Sechs- bis 13-Jährige und Aktionen auf Spiel- und Sportplätzen zum Recht der Kinder auf Freizeit, Spiel und Erholung.

Eine neue RP-Serie zum Thema „Kindheit in Düsseldorf“ wird zeigen, wie facettenreich das Leben der Kinder und Jugendlichen bis zu 18 Jahren ist, wie unterschiedlich die Herausforderungen in den Familien sind. Auch Missstände werden angesprochen. „Gravierende Rechtsverletzungen kennt man vor allem aus Krisenregionen – wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, keinen Zugang zu sauberem Wasser haben oder in Kriegsgebieten aufwachsen. Aber auch bei uns sind viele Kinder nicht vor schwerwiegenden Verstößen wie Vernachlässigung oder (sexueller) Gewalt geschützt“, sagt Bettina Erlbruch vom Kinderschutzbund Düsseldorf.

Leseraufruf Wie war Ihre Kindheit in Düsseldorf? Serie „Kindheit in Düsseldorf“ ist unser Jahresthema. Kindheit ist vielfältig, je nach Zeit, sozialer Situation und Stadtteil. Wie war Ihre Kindheit in der Stadt, was gab es für Kinder, was fehlte? Adresse Schicken Sie uns Ihren Beitrag und Fotos an RP-Lokalredaktion, Schadowstraße 11b, 40212 Düsseldorf. Per Mail:

duesseldorf@rheinische-post.de

Rund 1700 Mal pro Jahr erhält das Jugendamt Hinweise zu möglichen Kindeswohlgefährdungen, in fünf Prozent der Fälle liege eine akute Gefährdung vor, müsse das Jugendamt sofort handeln, sagt Burkhard Hintzsche, Dezernent für Soziales und Jugend. Kinder würden dann in Obhut genommen oder „sofort Hilfen installiert, um die Krisensituation in der Familie zu mildern.“ Ziel sei es, dass die Kinder möglichst in ihren Familien bleiben, „Kinder haben auch ein Recht auf Eltern – und die Hilfen sollen das ermöglichen“, so Hintzsche. So bietet das Jugendamt ein engmaschiges Hilfesystem mit unterschiedlichen Beratungs- und Hilfsangeboten, zum Beispiel Erziehungsberatung, an.

In diesem Jahr will die Stadt den Rekordbetrag von 558,2 Millionen Euro für soziale Leistungen alleine im Bereich Kinder, Jugend und Familienhilfe ausgeben. Doch finanzielle Hilfen alleine reichten nicht aus, meint man bei der Gerricus-Stiftung. „Viele Kinder und Familien brauchen Unterstützung für ihr zukünftiges Leben, weil sie arm sind oder um als Geflüchtete besser integriert zu werden“, meint Vorstandsvorsitzender Michael Bro­ckerhoff. Die Gerresheimer Stiftung arbeite deswegen mit Kirchengemeinden, Vereinen und Gruppen aus dem Stadtteil zusammen, versuche mit gezielten Besuchen, Beratung in Sprechstunden oder mit regelmäßigen Treffpunkten die Familien und Kinder in den Stadtteil einzubinden.

Für eine glückliche Kindheit, meint Burkhard Hintzsche, sei es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in ihrer „ganzen Persönlichkeit angenommen und wertgeschätzt werden“. Überforsorgliche Helikopter-Eltern seien „genauso gefährlich wie Eltern, denen die Entwicklung ihrer Kinder egal ist“. Zufriedene Eltern bräuchten wiederum vor allem soziale und wirtschaftliche Sicherheit und genügend Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen können, sagt Hintzsche.