Aufräum-Aktion in Düsseldorf Das ist neu beim Rhine-Clean-Up im September

Wurden im letzten Jahr mehr als 700 Starterpakete mit Equipment, bestehend aus Handschuhen, Müllbeuteln und Müllgreifer, für Gruppen bis zu 20 Personen verschickt, sollen Helfer das Material auch individuell anfordern können. So soll nur das versandt werden, was wirklich gebraucht wird, wie beispielsweise mehr Müllsäcke oder weniger bis gar keine Greifzangen, weil noch welche aus dem vergangenen Jahr vorhanden sind. Außerdem können Sammler spontan an die Materialsammelstellen kommen und ohne Voranmeldung mitmachen. Es gebe genug Equipment vor Ort, betont Joachim Umbach, der Initiator von Rhine-Clean-Up. Die zentralen Ausgabestellen sind in Oberkassel und am Paradiesstrand. Aus ökonomischen wie ökologischen Gründen gebe es wie im Jahr 2023 neben wiederverwendbaren Metall- auch Holzgreifer.