Bürgerschaftsinitiative in Düsseldorf Gemeinsam soll Gerresheim nachhaltiger werden

Neben den Vortragsveranstaltungen gibt es daher auch Exkursionen, Rundgänge oder aktivere Angebote von Gerresheim nachhaltig. Nina Spiegel bietet seit 2022 in Gerresheim die Gartengruppe.D an. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe am frühen Freitagabend, um gemeinsam klimafreundlich zu gärtnern und voneinander zu lernen. „Es geht weniger um den Ertrag, als vielmehr um die Achtsamkeit gegenüber sich selbst und der Natur“, erklärt Nina Spiegel ihr Konzept. Jeder könne mitmachen, es bestehe kein Zwang. Inzwischen seien 24 Mitglieder nur in der Gartengruppe. „Uns geht es auch um die Vernetzung. Inzwischen sind so schon einige Gruppen entstanden, die gemeinsame Interessen gefunden haben und nun vertiefen.“