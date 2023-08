Britta Zur neue Sicherheitschefin in Düsseldorf Eine Dezernentin in der Dauerkritik

Die neue Ordnungsdezernentin Britta Zur setzt auf große Präsenz in den sozialen Medien. Eigentlich lässt sie sich keine Gelegenheit zu Selfie oder Danksagung an Mitarbeiter oder Einsatzkräfte entgehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion führte sie aus, dass sie so den öffentlichen Dienst nahbarer machen und damit Vertrauen schaffen wolle.