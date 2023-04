Neubau am Rhein Wie Landtag, Park und Promenade erweitert werden

Noch im Detail abgestimmt werden die neuen Wege und die Gestalt des wachsenden Bürgerparks Bilk. Gespräche der Landschaftsarchitekten mit dem städtischen Gartenamt laufen. Eine Idee ist, dass die jetzt vor dem Landtag endende Promenade von da aus samt Platanen auch am Rheinturm vorbei zum Rhein geführt wird. Zudem sollen die Autos aus dem Park verschwinden, dieser dank des entfallenden Parkplatzes am Rheinturm zusammenwachsen. Der Verkehr für Radfahrer und Fußgänger soll so kreuzungsfrei werden. Über einen Tunnel, der an der heutigen Zufahrt zum Parkhaus Stadttor an der Stromstraße beginnt, sollen Autos in die Tiefgarage gelangen. Über breite Fuß- und Radwege soll laut Kuper zudem der Anschluss an den Medienhafen gelingen. Platz gewonnen werden soll etwa auf der Stromstraße, die heute bis kurz vor den Landtag führt.