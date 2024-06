Abfallbilanz 2023 So viel Müll produzieren die Düsseldorfer

Der Trend setzt sich fort: Trotz steigender Einwohnerzahlen sinkt die Menge an Abfall, die sich in Düsseldorf ansammelt. Dabei wird das Abfallaufkommen betrachtet, das sich aus der Summe der Siedlungsabfälle, die in der Müllverbrennungsanlage verbrannt wurden, sowie den getrennt gesammelten Wert- und Schadstoffen aus Privathaushalten zusammensetzt. Demnach liegt die Pro-Kopf-Menge 2023 bei 359,2 Kilogramm pro Jahr und Einwohner. Im Vorjahr war die Menge mit 365,3 Kilogramm leicht höher.