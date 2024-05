Schon weit im voraus wird Geld gesammelt Das ist den Abiturienten ihr Ball wert

„Tatsächlich war die Diskussion in unserem Jahrgang nicht so einfach, mal war der Raum irgendwie doof, mal zu klein, mal zu groß“, sagt Artur Manucharyan, Stufensprecher der Jahrgangsstufe Q2 am Görres-Gymnasium in der City. Am Ende einigten sich die Schüler aus dem zehn- bis 15-köpfigen Komitee auf einen Klassiker, der zu den meist gebuchten Event-Locations für Düsseldorfer Abi-Bälle gehört: das Theater der Träume. „Einzelheiten stehen noch aus, aber wir rechnen damit, dass uns der Schlusspunkt unter unser Schüler-Dasein alles in allem bis zu 20.000 Euro kosten wird“, sagt der 18-Jährige, der am Dienstag in Mathematik seine letzte Klausur schreiben wird.