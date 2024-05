Karneval in Düsseldorf Das ist das neue Prinzenpaar in Düsseldorf

Für die Karnevalisten in der Stadt war das ein besonderer Nachmittag, denn ein gut gehütetes Geheimnis wurde endlich gelüftet. Feierlich öffneten sich die Türen zum Jan-Wellem-Saal im Rathaus und das neue Prinzenpaar trat erstmals an die Öffentlichkeit: Andreas Mauska und Evelyn Werner stehen in der Session 2024/2025 an der Spitze des Düsseldorfer Karnevals. Die beiden sind im Winterbrauchtum und in der Musikszene bekannt: Der designierte Prinz Andreas II. ist seit vielen Jahren Präsident der KG Regenbogen, die künftige Venetia Evelyn ist Koloratursopranistin mit vielen Engagements auf Bühnen im In- und Ausland sowie im Fernsehen.